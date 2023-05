Sanremo: dopo ‘U Giögu di Pulastri’ della Compagnia Stabile, va in scena uni spettacolo con scenette in dialetto

Dal 28 febbraio al 10 maggio 2023, alle ore 21.00, presso la propria sede, in Piazza Cassini 13, la Compagnia Stabile Città di Sanremo ha organizzato, per il suo affezionatissimo pubblico, una serie di appuntamenti cultural-sanremaschi per scoprire, saperne di più, imparare il dialetto sanremasco attraverso la lettura e l'interpretazione dei suoi maggiori scrittori, con simpatici momenti di ‘gioco’ e la conoscenza dei brani musicali tradizionali.

“Dopo la fortunata esperienza del 2019, con il Gioco della ‘China’ (tombola) – spiega la curatrice del progetto :Anna Blangetti -, quest’anno ha proposto ‘U Giögu di Pulastri’, Gioco dell’Oca rivisitato in versione ‘sanremasca’, che ha raccolto entusiastici consensi tra sanremaschi desiderosi di passare serenamente qualche serata e di...vincere premi forniti da generosi sponsor.

E così, l’atmosfera gioiosa di ogni incontro, ha portati i partecipanti ad aderire alla proposta di tentare la recitazione di scenette in dialetto, che martedì 23, alle ore 17, verranno proposte nel Teatrino della Federazione Operaia di Via Corradi, coadiuvati da alcuni attori ‘professionisti’. Canzoncine popolari chiuderanno la manifestazione, ad ingresso libero, ed alla quale sono invitati Sanremaschi e Sanrefemmine di tutte le età!”.