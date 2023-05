Emergenza maltempo in Emilia Romagna: partiti anche i Vigili del Fuoco della provincia di Imperia

Ci saranno anche tre Vigili del Fuoco della provincia di Imperia nelle zone colpite dal maltempo in Emilia Romagna. La squadra della riviera dei fiori è partita alle 20 dal capoluogo per unirsi al contingente di 18 pompieri inviati dalla Liguria per dare manforte lì dove le popolazioni sono state messe in ginocchio da allagamenti ed esondazioni.



Una situazione che si sta aggravando di ora in ora, tanto da rendere necessario la richiesta di soccorsi anche dalle regioni vicine. La squadra imperiese è stata destinata alla zona di Forlì dove è straripato il fiume Montone. La zona è una delle più flagellate da questa pioggia incessante e la popolazione ha bisogno di essere messa in salvo.