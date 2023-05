Imperia: imbrattata targa dedicata a Felice Cascione, l'indignazione di Federazione Imperiese del Partito della Rifondazione Comunista con Unione Popolare

La Federazione Imperiese del Partito della Rifondazione Comunista con Unione Popolare, condannano il vile atto che ha visto imbrattata la targa dedicata a Felice Cascione, il medico antifascista che ha segnato la storia della nostra Resistenza.



"Ciò che colpevolmente si vuole considerare un atto vandalico - si spiega nella nota -, è un vero e proprio gesto politico frutto di rigurgiti neofascisti sempre più frequenti, anche perché tollerati da soggetti politici che hanno contribuito ad inasprire l’agire e il clima politico stesso. Attendiamo pertanto che gli organi politici preposti all’amministrazione della città condannino il gesto con fermezza. Non ritenendolo semplice atto di giovani sprovveduti, confidiamo nel lavoro degli inquirenti. Ricordiamo a tutti e a tutte che se possiamo vivere in democrazia e sperimentarne il valore attraverso la libera espressione del proprio voto, lo dobbiamo anche a uomini e donne che in modo eroico si sono battuti per la libertà e la democrazia. Felice Cascione per questi valori si è battuto".