Elezioni, il verdetto delle urne si avvicina. Dalle 15 lo spoglio in diretta su SanremoNews e ImperiaNews

C'è tempo fino alle 15, poi i giochi saranno fatti.

Il verdetto delle elezioni amministrative in provincia di Imperia è sempre più vicino, SanremoNews e ImperiaNews si preparano per la lunga diretta che seguirà lo spoglio in tempo reale con inviati sul campo da Imperia, Ventimiglia, Bordighera e Vallecrosia. Non mancheranno aggiornamenti anche sugli altri Comuni chiamati a eleggere il nuovo sindaco.

Dalle 15 su SanremoNews, ImperiaNews prenderà il via la lunga diretta elettorale che vedrà impegnata l'intera redazione con ospiti, interviste e aggiornamenti live.