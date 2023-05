Casinò, nuovo Cda a un anno dalle elezioni. Nocita: “Se il futuro sindaco mi chiederà un passo indietro non mi attaccherò alla poltrona”

Il Casinò di Sanremo cambia guida. Da qualche giorno si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione composto dal presidente e amministratore delegato Giancarlo Ghinamo (unico riconfermato dal precedente Cda) e dai due ex assessori all’Igiene Urbana Lucia Artusi ed Eugenio Nocita, scelti e fortemente voluti dal sindaco Alberto Biancheri.

Negli anni Artusi e Nocita sono stati fedeli alleati del primo cittadino che, entrando nel suo ultimo anno di amministrazione, li ha voluti alla guida della casa da gioco. Biancheri, però, resterà in carica ancora per 12 mesi poi dovrà per forza di cose passare la mano essendo al secondo mandato e il governo cittadino sarà a un bivio: o si proseguirà con l’elezione di un sindaco in continuità con gli ultimi 10 anni, o si cambierà colore. E che fine farà il nuovo Cda del Casinò fortemente a tinte Biancheri?



Interpellato in merito il neo presidente Ghinamo si trincera dietro una risposta di circostanza: “Ci è stato dato un mandato all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, lavoreremo sempre in coscienza per il bene dell’azienda”. Mentre Nocita entra nel merito dicendosi disponibile a lasciare l’incarico in caso di un cambio di amministrazione non favorevole: “Se il futuro sindaco ci chiederà un passo indietro lo faremo, non siamo incollati alla poltrona”.

Il nuovo Cda del Casinò è stato nominato dopo una proroga di quello antecedente, arrivato a scadenza naturale nell’aprile del 2022 e poi ‘prolungato’ di un anno dal sindaco Biancheri. Lo stesso primo cittadino che, quest’anno, l’ultimo alla guida della città, ha optato per un cambio della guardia portando ai vertici del Casinò Lucia Artusi ed Eugenio Nocita al posto di Adriano Battistotti e Barbara Biale.