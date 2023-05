Ventimiglia: frana in frazione Calandre, l'appello di un cittadino al Commissario del Comune

“Buongiorno, sperando che questa mia segnalazione possa risolvere la questione, volevo segnalare che sulla strada per la frazione Calandre di Ventimiglia e sempre presente da mesi una frana causata dai muri vecchissimi e dal terreno sopra la strada che ogni volta che si passa si spera di non rimanerci sotto. Questa mattina con la pioggia sono ancora cadute delle pietre. In comune mi ha risposto che non è di loro competenza e che deve essere il proprietario del terreno deve fare i lavori. Sono passati mesi, deve sempre scapparci il morto?? Al commissario del comune chiedo cortesemente di interessarsi della questione

Grazie mille, Gianni”.