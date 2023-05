Sanremo: rifiuti in via Roglio ostacolano il passaggio a disabili, la segnalazione con foto di due lettori

Buongiorno, questa foto è stata scattata all'uscita della galleria tra i palazzi in Via Volta e l'accesso a Via Roglio. Per un disabile trovare questo piccolo passaggio occupato da rifiuti è penalizzante; quando è colmo di spazzatura per fare la stessa strada bisogna camminare per altri 500 metri. Per quanto gli operatori ecologici facciano bene il lavoro di pulizia, penso possa esistere il modo per controllare e sanzionare i responsabili.



Sandro e Roberto".