Vallecrosia, Enrico Amalberti: "Mia esperienza e mie capacità al servizio della città" (Foto e video)

"Mi sono candidato alle prossime elezioni amministrative nella lista civica Cittadini in comune di Armando Biasi per portare la mia esperienza, le mie capacità e la mia 'voglia di fare' in Comune e avere modo di amministrare nell'unico modo che ritengo utile: pensando al bene comune restando concretamente vicino al cittadino" - dice Enrico Amalberti, candidato consigliere alle elezioni amministrative di Vallecrosia nella lista civica 'Cittadini in comune'.

"Sono un avvocato e ho due lauree che mi hanno permesso di lavorare anche all'estero con vari organi istituzionali maturando, così, un'esperienza professionale e politica internazionale. Grazie a ciò ho costituito in epoca Covid il gruppo 'Alziamo i Toni' formato da oltre 5.500 persone. Faccio anche parte del direttivo Fai, associazione Frontalieri Autonomi Intemeli, dove ho ottenuto dei risultati molto positivi a favore della categoria. Sono pure membro della Consulta regionale per i frontalieri liguri. Partecipo attivamente alle associazioni Bethel Odv in aiuto alle donne vittime di violenza e alle famiglie in difficoltà. Infine, sono un componente del consiglio direttivo della Proloco città di Vallecrosia. Grazie all'amicizia con Daniele mi sto avvicinando alla biodiversità" - racconta Amalberti.