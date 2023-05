Piano dehor a Sanremo, comunicato congiunto di Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato

Il Comune di Sanremo sta predisponendo il nuovo Regolamento dei dehor ed ha fornito a Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato una bozza che è attualmente oggetto di valutazione.



"La bozza del nuovo regolamento - si spiega nella nota - contiene una serie di norme tecniche ed aspetti di carattere maggiormente discrezionale, che riguardano ad esempio le tariffe, il periodo di occupazione del suolo pubblico e procedimenti autorizzatori.

I rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato hanno incontrato i responsabili degli uffici comunali, con i quali si è aperto un confronto sulla parte tecnica, che porterà a delle osservazioni da parte delle tre Organizzazioni di categoria, miranti, sostanzialmente, non a modificare le caratteristiche tecniche, ma a concretizzare una vera semplificazione. Il fine è quello di ottenere un regolamento nel quale vi siano poche norme, chiare, oggettive e applicabili, non interpretabili. È stata chiesta anche una flessibilità sulle sanzioni, per evitare di arrivare alla decadenza della concessione, che deve restare l’estrema ratio, legata a violazioni gravi e ripetute.

Il confronto proseguirà ora anche dal punto di vista amministrativo con sindaco e assessore competente, anche per chiarire alcune questioni in sospeso, relative a tariffe e sanzioni già applicate.

I dehor sono particolarmente importanti per tutti gli operatori, in quanto spesso, soprattutto a Sanremo, rappresentano un’area vitale per esercenti che si trovano già a dover fare i conti con costi elevati per gli affitti. E va considerata l’importanza anche sul piano della salubrità: maggiori spazi all’aperto consentono distanziamenti che si sono dimostrati fondamentali durante la pandemia.

Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato hanno avviato una proficua collaborazione, anche per giungere alla creazione di uno sportello congiunto che possa essere di supporto agli esercenti per il disbrigo delle pratiche in modo più rapido e più diretto".