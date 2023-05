Amministrative, Panetta: "Siamo un gruppo al cento per cento civico che può fare la differenza a Ventimiglia" (Foto e video)

"Sento dire in giro che è un'opportunità unica avere un candidato sindaco come me, in primo luogo perché sono donna e in secondo luogo perché ho già svolto un incarico nell'amministrazione comunale e ho le competenze, visto che sono un legale conosco le leggi e le normative. Ci credo anche io e vorrei che i cittadini me ne dessero l'opportunità perché insieme al mio gruppo, come ho sempre detto, possiamo fare la differenza" - dice il candidato sindaco di Ventimiglia Tiziana Panetta.

"Ci mettiamo a disposizione della città che ci dà questo incarico così importante, quello di portare avanti l'amministrazione di questa città che noi dobbiamo farla rinascete. Siamo un gruppo al cento per cento civico e porteremo avanti le scelte dei cittadini con le competenze che abbiamo" - sottolinea Panetta in corsa alle amministrative con le liste Federazione Civica e Ventimiglia nel cuore.