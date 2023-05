Notte Europea dei Musei: in provincia apertura del museo preistorico ai Balzi Rossi e Santa Tecla a Sanremo

Nuovo appuntamento, domani, con la diciannovesima edizione della Notte Europea dei Musei, l’iniziativa organizzata dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che prevede l’apertura straordinaria serale di istituti e luoghi della cultura al costo simbolico di 1 euro (gratuito minori 18 anni e aventi diritto). I luoghi della cultura della Direzione regionale musei Liguria partecipano con aperture serali straordinarie, sino a mezzanotte, e con eventi ad hoc per questa importante iniziativa culturale.

Obiettivo della manifestazione è quello di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.

Per la Provincia di Imperia, sarà straordinariamente aperto il Museo Preistorico dei Balzi Rossi (Ventimiglia) con orario dalle 19:30 alle 22:30; per l’occasione saranno organizzate visite guidate con la Responsabile dei Servizi Educativi del museo, Antonietta Segré, che oltre al tour museale e alla “Grotta del Caviglione”, straordinariamente guiderà il pubblico anche a visitare la “Grotta di Florestano”, normalmente non aperta al pubblico. I tour guidati partiranno alle 19:30, alle 20:30 e alle 21:30. Solo le prime due visite includono anche la visita alla “Grotta del Principe Florestano”. Biglietto di ingresso €1, le visite guidate sono gratuite.

Il Forte di Santa Tecla (Sanremo) sarà aperto dalle 20:00 alle 24:00 (ultimo ingresso 23:30) oltre il consueto orario. Durante la serata si potrà visitare il Forte accompagnati da guide di eccezione: dagli allievi dell’Accademia Belle Arti di Sanremo. Gli studenti, appositamente formati nell’ambito del progetto ScopriAmo Santa Tecla, realizzato con Rotary Club Sanremo e Accademia Belle Arti, accompagneranno i visitatori alla scoperta del Forte, attraverso gli spazi restaurati, con curiosità sulla storia e sul recupero del Forte Santa Tecla. Le visite guidate sono gratuite, biglietto di ingresso un euro.