Provincia di Imperia: 434 nuove imprese nel primo trimestre 2023 ma aumentano le chiusure

Nell’Imperiese sono 25103 le imprese registrate alla Camera di Commercio Riviere di Liguria al 31 marzo 2023, come risulta dai dati Movimprese pubblicati da Unioncamere.

Ecco la fotografia a fine marzo delle imprese in provincia di Imperia:

Nel primo trimestre si sono registrate 434 nuove aperture e 514 chiusure, con un saldo negativo pari a 80 unità. È da considerare sia che tale flessione caratterizza tradizionalmente il primo trimestre, a causa del concentrarsi delle cancellazioni d’impresa in concomitanza con l’inizio dell’anno, sia che il dato del saldo si riallinea a quello dei trimestri ante 2020. Nel confronto dei dati tra l’attuale trimestre e quelli degli ultimi due anni, infatti, è necessario tener conto dell’andamento anomalo determinato dallo shock impresso dalla pandemia, che ha determinato un brusco stop nel 2020 ed un rimbalzo nel 2021 e 2022.

Da un confronto tra aree geografiche, la provincia di Imperia ha evidenziato un trend negativo (-0,32%) più marcato sia del Nord-Ovest (-0,13%) sia della media nazionale (-0,12%).

Per quanto riguarda i dati per settori economici, emerge come il contributo più positivo al risultato trimestrale è venuto dalle “Costruzioni”, cui si deve un saldo positivo (+14 unità, +0,27%) a differenza di altri settori con segno negativo. Tra i settori a chiudere in rosso si segnalano il “Commercio all’ingrosso e al dettaglio” (-66 unità, -1,21%) e “Agricoltura, silvicoltura e pesca” (-37 unità, - 1%).

Rispetto ai dati dello stesso trimestre di riferimento nel 2022, si denota tra iscrizioni e cessazioni un decremento per le società di capitali, che passano da un saldo pari a +50 del trimestre 2022 al +28 del 2023, ed un saldo negativo per le società di persone ed anche per le imprese individuali, per le quali, in particolare, si passa da un saldo pari a - 43 del trimestre 2022 al -73 del 2023.

Ecco alcune tabelle sui principali dati relativi alla demografia delle imprese nell’Imperiese.