Imperia: ultima seduta di Giunta, Polis ringrazia Sindaco Scajola e assessori per il lavoro svolto

Oggi si è svolta l’ultima seduta di Giunta del mandato affidato al Sindaco Claudio Scajola. Polis, in un messaggio, ha ringraziato il primo cittadino e tutti gli assessori: “In costante e piena collaborazione con i consiglieri comunali, hanno lavorato senza sosta in questi cinque anni, raggiungendo risultanti storici e riportando Imperia sulla strada della crescita. Non dimentichiamo che questa Amministrazione si è dovuta fare carico, pochi mesi dopo il suo insediamento, di risanare il bilancio del Comune, che era stato mal gestito negli anni precedenti, come attestano le parole messe nero su bianco dalla Corte dei Conti”.

“Nonostante la pesante eredità del passato che i cittadini di Imperia stanno ancora pagando – prosegue Polis - il sindaco Claudio Scajola e la sua Amministrazione sono riusciti a rilanciare la città con opere pubbliche per oltre 186 milioni di euro, tra realizzate, in corso o già finanziate. Risorse ottenute da Europa, Stato e Regione grazie a progetti validi, credibilità e stabilità. In questi anni la raccolta differenziata è passata dal 35% al 70%. La città è molto molto più pulita, anche se c’è ancora da fare. É una città più sicura, con 350 telecamere funzionanti (nel 2018 erano 40). Una città che ha superato di molto le 300 mila presenze turistiche e che si presenta sempre più accogliente. Una Città che non lascia indietro nessuno, che ha aumento del 50% le risorse destinate a cittadini e famiglie in difficoltà”.

“E ancora – termina Polis - i lavori su scuole, musei, spazi culturali, impianti sportivi. Il porto che finalmente sta ripartendo e sarà presto completato. Gli eventi emozionanti come le Frecce Tricolori e l’Amerigo Vespucci. È stato fatto tantissimo, ma c’è ancora molto da fare. Non fermiamoci! Il 14 e il 15 maggio andiamo avanti con Claudio Scajola”.