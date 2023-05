Imperia al Voto: ultime considerazioni sulla campagna elettorale e pillole di programma del candidato Luciano Zarbano

"Tre campagne elettorali in una sola”. Luciano Zarbano Candidato Sindaco, sostenuto dalla Lista Civica Imperia Senza Padroni, prima di focalizzare in sintesi i tanti punti del programma ricorda la storia recente sul filo della sirena di chiusura prima del voto. “Una prima campagna l'ho iniziata con il sostegno di un partito, la seconda è durata lo spazio di un viaggio a Roma quando mi è stato proposto di sostenere un altro Candidato, la terza, quella finale, quando ho deciso di proseguire, nonostante tutto, da solo. Un cammino portato avanti con passione, determinazione e tanto cuore. Un cammino in completa autogestione finanziaria, senza alcun sostegno economico, perché se si crede in quello che si fa, si va avanti comunque. Audere semper! Nel riassumere quanto Imperia Senza Padroni vuole realizzare e quanto non vuole che sia realizzato. Inoltre viene reiterato ancora una volta l’invito al Voto: Recatevi alle urne ed effettuate la Vostra scelta. Grazie ad essa sarà possibile cambiare in meglio Imperia. Grazie a chi ci accorderà la Sua fiducia”.

IMPERIA SENZA PADRONI I NO E I SI DEL PROGRAMMA

NO all'Ospedale Unico

NO agli Autovelox che mettono mano al portafoglio del Cittadino

NO ai sensi unici

NO al traffico ingestibile che condiziona la quotidianità

SI al miglioramento dell'erogazione dei servizi sanitari e particolare attenzione al Punto Nascite e al Pronto Soccorso con ripianamento degli organici dei medici

SI alla risoluzione dei problemi del depuratore e degli Impianti fognari

SI allo studio di fattibilità per la realizzazione di un desalinizzatore per la definitiva soluzione dell'approvvigionamento idrico

SI alla realizzazione e sviluppo di impianti energetici a km 0 attraverso la costituzione di Comunità energetiche pubblico/privato

SI all'allargamento della carreggiata a sbalzo su entrambi gli argini con relativo ripristino del doppio senso di circolazione

SI allo studio per la riduzione degli ingorghi stradali

SI all'asfaltatura completa di tutta la rete viaria cittadina, Frazioni incluse

SI alla rivalutazione del sistema di raccolta differenziata basandosi sulle diverse ubicazioni

SI alla manutenzione e pulizia della Città e delle Frazioni e alla realizzazione di servizi igienici pubblici

SI alla promozione dell'intero tessuto territoriale della Valle del Prino, della Valle Impero e di tutti i Comuni dell'entroterra, per costituire un “unicum” economico, culturale e turistico

SI al potenziamento delle strutture per Bambini, alla cura e assistenza ai Disabili e agli Anziani, all'attenzione ai Giovani con istruzione, lavoro e tempo libero

SI all'ultimazione di tutti i Progetti in corso in tempi brevi: Pista Ciclopedonale, Porto Turistico, Teatro Cavour.

SI alla creazione di un pool di professionisti nella ricerca di finanziamenti pubblici per migliorare Imperia.

E in ultimo SI al ripristino della LEGALITÀ dei valori ETICI e MORALI