Elezioni amministrative: il 'giro' delle frazioni di Imperia Rinasce oggi a Poggi e Cantalupo

"Abbiamo visitato anche la frazione di Poggi, una delle poche, forse l’unica insieme a Costa d’Oneglia, che ha ancora una bottega e il bar. Questo tipo di attività è essenziale nelle frazioni, perché costituisce un punto di ritrovo e di riferimento per gli abitati, soprattutto per gli anziani. Dovrebbe essere un impegno dell’amministrazione promuovere esercizi simili e sostenerli agevolandoli con la riduzione delle imposte comunali".

Prosegue il 'giro' di Imperia Rinasce nelle frazioni e regioni attorno alla città, in occasione della campagna elettorale. "Uno dei temi più sentiti nel paese è sicuramente la sorte del campo sportivo, un lascito che l’amministrazione comunale sta pensando di trasformare in parcheggio. Per quanto il problema dei parcheggi possa essere rilevante, ci sono sicuramente altri luoghi da adibire a tale destinazione senza privare i ragazzi di un centro di aggregazione così importante. Infine, è inutile dire che anche in questa frazione ritroviamo tutte le criticità già rilevate per le altre, in particolare ci è stata evidenziata la pessima condizione del tratto di strada tra il centro abitato di Poggi e Civezza, strada che si presenta dissestata, piene di buche e rattoppi".

"Una delle ultime tappe del nostro percorso tra le frazioni - termina IR - è Cantalupo. Anche qui abbiamo riscontrato gli stessi problemi già visti nelle altre frazioni: le strade sono dissestate e piene di buche, l’illuminazione è carente, la fognatura inadeguata e infine l’immancabile problema della pulizia. È necessario innanzitutto assicurarsi che ogni luogo della città fruisca dei servizi di manutenzione ordinaria che invece spesso sono carenti. Cantalupo è un borgo pittoresco, un tesoro di Imperia, di cui l’amministrazione non si è mai presa cura e tanto meno ne ha valorizzato le potenzialità".