La data di Simona Molinari al Teatro Ariston di Sanremo, prevista domani sera, è stata posticipata a giovedì 7 dicembre.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data e, per le eventuali richieste di rimborso, si possono contattare i canali ufficiali di Ticket One.

Per i biglietti acquistati dal teatro si può inviare una scansione del biglietto e il proprio codice Iban a video@aristonsanremo.com.