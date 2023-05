E’ esploso un tubo dell’acquedotto in corso Garibaldi a Sanremo, nella zona di fronte al Palafiori. E’ accaduto questa mattina e, prontamente, stanno intervenendo i tecnici e gli operai di Rivieracqua.

Per consentire i lavori, a breve verrà sospesa l’erogazione dell’acqua in corso Garibaldi tra via Ruffini e piazza Colombo, comprese via Manzoni e via Capitan Pesante. L’intervento durerà per tutta la mattina e il servizio riprenderà poco dopo.