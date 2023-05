Corsa protagonista dell'estate di Taggia: torna la T.N.T e a sorpresa anche La Sant'Erasmo, super ospite Giorgio Calcaterra (Foto e video)

Per l'estate 2023, Taggia tornerà a correre con la Taggia Naturun Trail 2023 e con un ritorno... La Sant'Erasmo Run K10. È questa la ricetta made Naturun Team Valle Argentina che mixa sport e valorizzazione del territorio.

L'intervista al Presidente e i percorsi delle due gare



La TNT e La Sant'Erasmo

Con l'accoppiata di questi due eventi, gli sportivi avranno l'occasione di correre sia nel centro storico di Taggia che sul mare ad Arma di Taggia. La Taggia Naturun Trail torna per una seconda edizione dopo l'esordio dell'anno scorso che aveva fatto registrare numeri importanti di gradimento. Discorso diverso invece per La Sant'Erasmo competizione tradizionale sul territorio armese che non si vedeva ormai da parecchi anni e oggi ritorna su richiesta di tantissimi amanti della corsa.

Giorgio Calcaterra ad Arma di Taggia

La politica della Naturun Team Valle Argentina di portare sul territorio nomi importanti legati al mondo della corsa ha dato ottimi riscontri. Quindi per il ritorno della Sant'Erasmo, il 28 luglio, gli organizzatori porteranno ad Arma di Taggia, Giorgio Calcaterra. 51 anni, ultramaratoneta, già campione mondiale sui 100 km e con all'attivo 12 vittorie consecutive al Passatore, una leggenda per chiunque pratichi questo sport. Come visto con un altro campione, Michele Graglia, durante il Trail gli Ulivi, anche Calcaterra non sarà soltanto ospite ma correrà fianco a fianco degli atleti.

Corsa e territorio

Taggia Naturun Trail porterà i partecipanti alla scoperta dell'anima antica di questo comune. Partenza da piazza Eroi Taggesi, da lì i runner percorreranno un itinerario che tocca le piazze, le vie, i carruggi e più in generale tutti gli angoli più suggestivi del centro storico tabiese, riconosciuto come uno dei più belli di tutta la Liguria.

"Onde evitare che la troppa bellezza possa portare a smarrirsi, un nutrito drappello di figuranti in abiti del 1600 supporterà l’organizzazione orientando gli atleti in prossimità dei bivi principali e nei punti nodali del percorso. - aggiungono - L'arrivo in Piazza Eroi Taggesi, dopo l’ultimo allungo finale nella centralissima Via Mazzini, con le luci, la musica e tra due ali di folla plaudente sarà un’emozione bellissima che ripagherà di tutta la fatica profusa e di tutto il sudore versato".

La Sant'Erasmo Run K10 - In questo caso, invece, partenza e arrivo da piazza Tiziano Chierotti a due passi dal mare, così come il resto del percorso. I partecipanti passeranno su tutto il litorale tra Taggia e Sanremo transitando, nella quasi totalità, sulla Pista Ciclo-Pedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure.

Due formule per entrambe le corse

Sia la TNT che La Sant'Erasmo avranno una formula competitiva pensata per gli atleti ed una ludico motoria amatoriale per chiunque voglia provare il percorso. "Per la TNT entrambe le formule saranno su un percorso di 7 km (170 mt D+). Per chi parteciperà alla competitiva, in sede di iscrizione, sarà necessario presentare un certificato medico di idoneità alla pratica agonistica per l’atletica leggera, in accordo alla legislazione vigente e in corso di validità alla data della manifestazione. - ricordano gli organizzatori - mentre tutti gli altri potranno completare il percorso in 2 ore alla velocità che vorranno".

"Giusto precisare che La Sant'Erasmo si svilupperà sulla distanza di 10 km ed è inserita all’interno del Calendario Nazionale delle corse su strada. Quindi, su un percorso omologato da FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera), sotto il patrocinio della stessa Federazione stessa. Per questo motivo, tutti i concorrenti della gara competitiva dovranno essere affiliati alla FIDAL e in regola con le pratiche di tesseramento, pena l’inammissibilità. Le diverse configurazioni di tesseramento/affiliazione ammesse sono dettagliate all’interno del Regolamento di Gara approvato disponibile sul nostro sito internet".

Le iscrizioni