La cantautrice di Lingueglietta Chiara Ragnini vince il 'Premio Internazionale Stellina' di Viareggio

Un nuovo ed importante riconoscimento si aggiunge ai traguardi già segnati dalla cantautrice ligure Chiara Ragnini: nei giorni scorsi, infatti, ha trionfato al Premio Internazionale Letterario e Artistico Stellina di Viareggio guadagnando il Primo Premio nella categoria Musica con il suo inedito La casa sul mare.

Il Premio, organizzato dall’Associazione Brillasogni APS, avvalendosi del Patrocinio della Provincia di Lucca e del Comune di Viareggio, ha visto la partecipazione di centinaia autori italiani e stranieri con quasi un migliaio opere in ambito letterario, artistico e multimediale. Fra i testimonial d'eccezione e sostenitori delle edizioni passate vi sono stati anche Mara Maionchi e Amos e Matteo Bocelli.

“E' tempo che non partecipo a concorsi - racconta Chiara - perchè per me la musica è condivisione e non competizione. In questo caso, però, avevo già l'impressione che fosse un contesto sano e gestito con amore e serietà: sono davvero felice e onorata perchè ogni piccolo traguardo contribuisce a rafforzare il mio percorso artistico. Ringrazio, quindi, chi mi ha ascoltata con cura ed attenzione, in particolare Alex Verrastro e l'Associazione Brillasogni che hanno dato vita ad una realtà che richiede dedizione, impegno e tanta passione".

Chiara è stata premiata durante la Notte di Stellina, l’evento multimediale che ha visto ospiti anche il Maestro Gianni Mazza e il trombettista Andrea Tofanelli. L’artista è attualmente impegnata nella stesura di nuovi brani, che porterà dal vivo sui palchi estivi.