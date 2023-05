Inizia la stagione estiva del Bay Club di Sanremo con il nuovo sabato notte

Il Bay Club, locale simbolo dell’estate sanremese, accende nuovamente una stagione ricca di novità in cui il locale sarà protagonista assoluto delle serate in riva al mare.

La discoteca sull’acqua dà il via al format “Bay Music Saturday” a partire dal 20 Maggio, tutte le settimane dalle 23:30 si torna in pista per divertirsi a ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte sotto le stelle con animazioni e performance ormai conosciute e apprezzate. Il Bay Club dedica i suoi eventi agli amanti della nightlife con un mix di musica dance/pop e spettacolo. I migliori successi degli ultimi anni in un contesto di scenografie a tema, intrattenimento e comfort.

È possibile prenotare il tavolo in pista o nel privè dove si potranno ordinare bottiglie di champagne o super alcolici accompagnati da frutta fresca, ricevendo le attenzioni dello staff di sala per tutta la serata. Inoltre, è disponibile il servizio Shisha da poter condividere al tavolo con gli amici composto da una selezione di quattro tipologie di gusti differenti tra cui poter scegliere.

Il club è il punto di riferimento della provincia, sempre al passo con i tempi. Il locale, di tendenza e di gran fascino, è il posto giusto per trascorrere una bella serata in compagnia all’insegna del piacere e della spensieratezza. Un ambiente raffinato e suggestivo, nel quale vengono organizzati i più esclusivi party estivi della città che negli ultimi anni hanno decretato il successo di questo luogo.

Bay Club | Corso Trento-Trieste 12 | 18038 Sanremo (IM)

Info & Booking +39 348 3984066 - reservations@bayclubsanremo.it

www.bayclubsanremo.it

Instagram: https://www.instagram.com/bayclub_sanremo/

Facebook: https://www.facebook.com/bayclubsanremo