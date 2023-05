Operazione nazionale contro le ‘truffe romantiche’, una piaga che ha fatto vittime anche in provincia di Imperia

Legami sentimentali via web allacciati con il solo scopo di illudere la vittima e spingerla a donazioni di denaro. Le ‘truffe romantiche’ sono una piaga che negli ultimi anni ha fatto vittime anche in provincia di Imperia, andando a colpire nel ventre mollo della sensibilità altrui: i sentimenti più profondi.

La Procura della Repubblica di Spoleto ha dato esecuzione a 18 decreti di perquisizione per altrettanti indagati per i reati di truffa, ricettazione e riciclaggio. Il giro d’affari delle ‘truffe romantiche’ avrebbe generato un giro di affari di oltre un milione di euro in due anni. L’organizzazione lavorava su due livelli, una prima fase dedicata alla creazione di profili social falsi per adescare le vittime e una seconda per mettere a disposizione conti bancari.

Le ‘truffe romantiche’ hanno fatto capolino anche in provincia di Imperia con alcuni casi finiti all’attenzione della trasmissione ‘Chi l’ha visto?’. Un raggiro viscido che va a colpire nel nostro lato più fragile, nel mondo dei sentimenti che spesso può spingere ad azioni che vanno anche al di là della logica. Un atto sordido che rischia di affogare chi già è in una condizione di fragilità.