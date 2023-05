Campagna elettorale, ‘Imperia Senza Padroni’: “Per le inaugurazioni si muove il sindaco uscente o il candidato?”

‘Gli Amministratori uscenti, se Candidati alle elezioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (legge 22 febbraio 2000, n 28)’. La ratio della norma è anzitutto evitare che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata dall'amministrazione durante questo periodo ‘sensibile’ possa sovrapporsi e interagire con l'attività propagandistica, dando vita a una forma parallela di campagna elettorale, sottratta a qualsiasi tipo di regolamentazione.



“Stiamo assistendo a comportamenti che non consideriamo leciti – attacca Luciano Zarbano Candidato Sindaco sostenuto dalla Lista Civica Imperia Senza Padroni -. La promozione attraverso inaugurazioni in prima persona da parte del Sindaco uscente prosegue, ma con quali modalità? Nell'incontro di ieri in Borgo San Moro l'ennesima promessa a carattere di sponsor in merito all'inaugurazione del tratto di pista ciclabile dalla ex stazione di Oneglia sino alla Rabina e per il 15 giugno dalla stazione sino a Borgo San Moro, probabilmente certo di essere ancora alla guida della Città. Chiederemo un intervento al Prefetto alla luce della normativa considerato che il Sindaco si muove con autista e mezzo di servizio della pubblica amministrazione, quindi in quale veste? E in quale veste utilizzando detti sistemi offre aperitivi? In quella di Sindaco o di Candidato?”.