Sanremo: domani pomeriggio a Santa Tecla secondo appuntamento con il ciclo di eventi 'ScopriAmo'

Domani pomeriggio dalle 15 presso il Forte di Santa Tecla secondo appuntamento con 'ScopriAmo', ciclo di eventi e conferenze organizzato in collaborazione con Rotary Club Sanremo e l’Accademia delle belle arti. Tema centrale dell’incontro 'Divulgazione, comunicazione e valorizzazione: l’esperienza dei Musei statali della Liguria'.

Interverranno: Valentina Fiore, Storica dell’Arte, della Direzione regionale Musei Liguria (Ministero della Cultura) su “Modalità e strumenti per una moderna divulgazione scientifica”; Hilda Ricaldone, Funzionaria per la Promozione e la Comunicazione della Direzione regionale Musei Liguria (Ministero della Cultura) su “Comunicare e promuovere i Musei. L’esperienza dei Musei statali della Liguria”; Andrea Ventura, Rebel Digital Sanremo su “La comunicazione social per i Musei: l’esempio di Forte Santa Tecla” ;Federica Flore, Accademia di Belle Arti di Sanremo e membro del Comitato Tecnico Scientifico del Forte.

L’incontro è gratuito, mentre per le visite al Forte è previsto il pagamento del biglietto.

Sabato prossimo, in occasione de “La notte Europea dei Musei” il Forte di Santa Tecla sarà aperto anche dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso 23.30). I visitatori saranno accompagnati da guide d’eccezione: gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Sanremo che vi racconteranno la storia e le curiosità legate al Forte. Costo dell’ingresso 1 euro e non è necessaria la prenotazione.

Il progetto 'ScopriAmo' nasce dalla collaborazione tra Rotary Club Sanremo e la Direzione regionale Musei Liguria per promuovere il “percorso turistico-culturale” ideato anni fa dallo stesso Rotary e che unisce i più importanti monumenti della città e del quale il Forte di Santa Tecla è una delle tappe.