L’Istituto di Studi Liguri all’isola de La Maddalena per il 7° Convegno Nazionale di Archeologia Subacquea

L’Istituto Internazionale di Studi Liguri di Bordighera parteciperà, da giovedì a domenica prossimi, al 7° Convegno Nazionale di Archeologia Subacquea che si svolgerà a La Maddalena in Sardegna alla presenza di autorità e specialisti del settore.

Il Convegno si svolgerà in un luogo carico di storia che ha visto 60 anni fa la nascita e lo sviluppo di questa disciplina grazie al fondamentale contributo del grande archeologo imperierese Nino Lamboglia, a cui sarà dedicata la giornata introduttiva, che con la sua attività svolta in seno all’Istituto Internazionale di Studi Liguri e al Centro Sperimentale di Archeologia Sottomarina di Albenga avviò una serie di indagini sistematiche sul relitto romano di Spargi, a cui sarà dedicato anche uno specifico intervento a cura di Daniela Gandolfi e la partecipazione di numerosi archeologi sardi oggi impegnati nello studio del materiale del relitto e di un progetto per la riapertura del Museo Archeologico Navale “Nino Lamboglia”, chiuso al pubblico.

Durante il Convegno verrà inoltre presentato per la prima volta il nuovo importante volume edito dall’Istituto La Nave Romana di Albenga. Studi, progetti e ricerche per il nuovo Museo, curato da Simon Luca Trigona e Daniela Gandolfi, opera, realizzata anche con il contributo della Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura, che raccoglie i risultati di oltre 70 anni di ricerche su uno dei più famosi relitti romani del Mediterraneo.