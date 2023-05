La Cumpagnia d’i Ventemigliusi premia il lavoro del maestro Franco Cocco e della Filarmonica sui canti dialettali

Il 14 maggio, durante il Concerto “Viva la Mamma” dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia presso il Teatro Comunale di Ventimiglia, la Cumpagnia d’i Ventemigliusi consegnerà alla Filarmonica, nella persona del maestro Franco Cocco, un riconoscimento per la settimana dei Canti Ventemigliusi. Un’iniziativa del maestro Cocco per far tornare alla luce dei canti che fanno parte della tradizione Ventimigliese da moltissimi anni.

Per far sì che tutto questo fosse possibile il Franco Cocco, fin dalla nascita dell’associazione, ha inserito nel proprio repertorio i brani di Ventimiglia ma sopratutto, dal lontano 2020, in seguito alla pandemia, ha riunito i musicisti della filarmonica (prima a distanza e poi dal vivo presso la sede di via Roma 61) per registrare numerosi brani tra cui T'aspeitu a Batagliá, Tiralogni, U Valser de San Segundu, Legenda Ventemigliusa, Cume a l’è bona a Pisciadela, Angelina, Paulin e molti altri.