Il 13 e 14 maggio si celebrerà a Canelli, presso il Teatro Balbo, il XXVIII Congresso di Chiusura del Distretto Lions 108Ia3

Il prossimo fine settimana, nella splendida cornice del Teatro Balbo a Canelli si celebrerà il XXVIII Congresso di Chiusura del Distretto Lions 108Ia3. All'evento che si svilupperà su due giorni, parteciperanno oltre 180 delegati di Piemonte e Liguria. Come primo atto, si terrà una riunione operativa dei collaboratori più vicini al Governatore Claudio Sabattini presso la sala consiliare "Piero Invernizzi" all'interno di Palazzo Anfossi. Il Congresso sancira' il passaggio di consegna tra l'attuale Governatore ed il Primo Vice, il Sindaco Emerito di Canelli Oscar Bielli. L'investitura ufficiale avverrà invece a Boston dal 7 all'11 luglio in occasione della Convention Internazionale dei Lions Club International. Il Congresso, sarà anche un'occasione speciale per rendicontare l'intensa attività svolta nell'anno in corso. L'area prospiciente il Teatro Balbo verrà animata dalla Fanfara del Bersaglieri e dal "Villaggio Lions" che presenterà i più importanti "service" a cui si è dedicato. Presiede il comitato organizzatore il Dottor Fausto Solito del Lions Club Nizza Canelli.

Lions Clubs International è la più grande Associazione di servizio al mondo e conta su 1.400.000 Soci in 220 Paesi. I temi su cui operano i Lions a livello internazionale sono: Ambiente, Fame, Diabete, Oncologia infantile e Vista. Importante la presenza Lions in tutto il mondo, in occasione di eventi calamitosi, attraverso la propria Fondazione.