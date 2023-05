Gli studenti dell'Istituto G.Galilei di Imperia a scuola di olii essenziali e tradizioni

Nella settimana di Aromatica, l'istituto tecnico chimico di Imperia ha organizzato un incontro con il Dr. Giampiero Laiolo e le titolari dell'Antica Distilleria Cugge di Agaggio per raccontare agli studenti la tradizione antica della distillazione della lavanda e le tecnologie utilizzate nell'arte dell'estrazione degli oli essenziali.

Mercoledì pomeriggio all'ITI G.Galilei di Imperia, gli studenti della terza CH corso tecnico chimico hanno assistito a una lezione speciale di storia e tecnologia della distillazione della lavanda nella nostra provincia. L'incontro è stato organizzato per sensibilizzare gli studenti alla scoperta della variabilità dei prodotti organici naturali,delle loro tecniche di estrazione, della loro funzione nella farmacopea tradizionale e delle problematiche nella sostenibilità di processo.

Il Dr. Laiolo ha introdotto brevemente la storia della coltivazione e dello sfruttamento della lavanda nella nostra provincia:dalla raccolta della lavanda angustifolia spontanea per la vendita alle distillerie della zona,alla creazione della cattedra ambulante di agricoltura da parte del chimico Guido Rovesti, conosciuto per la diffusione delle conoscenze su produzione e sfruttamento delle piante officinali nei primi del '900;dall'esperienza di botanici come i genitori di Italo Calvino, Mario Calvino e Eva Mameli,ai continui contatti con i coltivatori della vicina Provenza,fino alle sperimentazioni sul campo di Libereso Guglielmi e di molti coltivatori della zona.

Tutte queste esperienze sono state accomunate da un unico denominatore: trasformare le coltivazioni di un territorio difficile come quello della Liguria in un plus-valore capace di assicurare benessere alla popolazione, affidandosi alle proprietà curative dei metaboliti secondari prodotti dalle piante medicinali.

Le titolari dell' Antica Distilleria Cugge di Agaggio hanno poi descritto la coltivazione e l'estrazione dell'olio essenziale dalla lavanda angustifolia,coltivata in alta quota (sopra ai 1200 m s.l.m.) nei pressi di Agaggio,forti della loro esperienza nel settore e della tradizione familiare,ormai giunta alla terza generazione.

La tecnologia della lavorazione della lavanda è basata sull'utilizzo di una corrente di vapore che estrae delicatamente 'olio essenziale dai tricomi glandulari (microscopiche sacche a forma di chiodo presenti sulla pianta,soprattutto sul calice del fiore),senza utilizzo di solventi organici potenzialmente pericolosi e inquinanti.Il vapore di estrazione viene condensato e si separa,raffreddandosi, in due miscele liquide: l'olio essenziale, utilizzato in profumeria e fisioterapia,e l'acqua di condensa,chiamata idrolato di lavanda,ricca di metaboliti secondari ossigenati,con funzione cosmetica e antibatterica. Le caratteristiche chimiche eccezionali del prodotto(tra gli aspetti notevoli,la bassa concentrazione di canfora ne consente 'uso alimentare) sono legate sia al fatto che venga ricavato da una pianta da seme della specie naturale (resistente alle fitopatologie,e quindi coltivata senza trattamenti protettivi) sia ai terreni di alta montagna, praticamente esenti da inquinanti.

II Dr. Laiolo ha quindi concluso esortando gli studenti a mettere a frutto le conoscenze messe a disposizione dalla tradizione,dalla scuola e dai lavoratori del settore in modo da far fiorire con la propria creatività e il proprio spirito d'iniziativa un nuovo benessere per la nostra zona.

L'Istituto G.Galilei si adopera con questa iniziativa nella creazione di un collegamento forte con le realtà territoriali che si occupano di produzioni sostenibili,in modo da insegnare ai propri studenti come si possa ricavare dalla buona chimica una crescita economica nel rispetto dell'ambiente e della salute umana.