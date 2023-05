E' terminato il corso per professionalizzanti del Sei Cpt di Imperia svolto nei giorni scorsi a Cervo

Si è concluso, pochi giorni fa, il Project Work realizzato dagli allievi del Corsi Pro.Poli - Professionalizzanti Polisettoriali del SEI – CPT di Imperia, presso il giardino adiacente la Scuola Primaria di Cervo e su invito della Dirigente Prof.ssa Patrizia Brosini.

Gli allievi, seguiti dai docenti Sandro Bozzano, Stefano Pugi e Marco Ramella hanno lavorato senza sosta mettendo in pratica tutte quelle competenze professionali, trasversali e manuali, apprese durante il Triennio. I ragazzi hanno carteggiato, smussato e verniciato un tavolo e le relative panche, hanno altresì eseguito lo sfalcio del giardino, rendendo l’area fruibile e in sicurezza a tutti gli alunni della scuola e a completamento dei lavori eseguiti precedentemente dagli studenti d’oltralpe.

Le parole del Sindaco di Cervo Lina Cha in merito al lavoro svolto: “Un bell’esempio di collaborazione tra Comune di Cervo e Istituzioni Scolastiche. Quando le Istituzioni pubbliche e private sono capaci di intrecciare sinergie e fare rete, nascono progetti d’eccellenza a vantaggio di tutti. E’ così che si è concluso uno straordinario intervento di messa in sicurezza di alcune Aree del Parco Comunale del Ciapà e dell’orto botanico adiacente alla scuola Primaria A. Ferrari di Cervo, grazie agli studenti dell’Istituto Agrario “Domaine Reinach Alta Savoia” e del SEI-CPT di Imperia. Gli studenti francesi, in alternanza scuola lavoro nello scorso mese di marzo hanno materialmente eseguito lavori di messa in posa di recinzioni in legno, realizzazione del tavolo e gradinata perché gli alunni della Primaria potessero accedere in sicurezza all’area della semina, mentre gli studenti del SEI–CPT di Imperia hanno provveduto alla levigatura del piano di lavoro e delle panche, nonché lo sfalcio dell’area. Con la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Diano Marina abbiamo avuto modo di osservare l’operosità dei ragazzi del SEI-CPT assistiti dai docenti ed apprezzare i risultati conseguiti. Ora i piccoli della Primaria potranno procedere alle semine in sicurezza. Un grande grazie al SEI–CPT di Imperia per il prezioso intervento”.

“Il SEI -CPT opera nella Formazione Professionale dal 1961 e da oltre trent’anni è anche impegnato in progetti di formazione e di inclusione socio-lavorativi rivolti a giovani con disabilità o provenienti da situazione di svantaggio e realizzati in collaborazione con ASL1 Imperiese. Il Project Work – spiega Francesco Castellaro Direttore del SEI–CPT - , ossia lavoro di progetto, si basa sul concetto di imparare attraverso il fare e consiste nella realizzazione di un reale progetto in ambito anche formativo per il raggiungimento di un obiettivo comune, esso stimola i ragazzi a sperimentare le loro capacità decisionali, organizzative e operative. Senza dubbio rappresenta un valore aggiunto personale e professionale, pertanto accogliamo sempre con entusiasmo le proposte di collaborazione che ci vengono rivolte”.