Federazione civica e Tiziana Panetta: “Impegno prioritario per la salute e la sanità”

“Riteniamo che le Amministrazioni debbano dedicare alla Salute pubblica molto più impegno, assumendo ruoli pro-attivi e propositivi, e non solo rispondendo a problemi o emergenze. Questo perché il Sindaco è responsabile della condizione di salute dei suoi cittadini, e perchè l’attenzione alla Salute riduce le disuguaglianze sociali e migliora per tutti la qualità della vita”.

Interviene in questo modo il candidato a sindaco di Federazione Civica, Tiziana Panetta’, sul tema della sanità. “Saremo pronti ad affrontare i tanti fronti aperti sulla Sanità per la popolazione di Ventimiglia e del Distretto Intemelio servendoci delle migliori competenze. Abbiamo nella lista della Federazione Civica la Prof.ssa Mara Lorenzi, medico e docente universitario con 10 anni di esperienza della Sanità locale nel ruolo di Consigliere Comunale a Bordighera. Sono noti i suoi molti interventi pubblici a sostegno dell‘Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), dei pazienti messi a rischio da liste di attesa lunghissime, dell’Ospedale Saint Charles, di un Nuovo Ospedale provinciale, e delle Case di Comunità. La buona sanità inizia dalla prevenzione. Il nostro programma di liberare Ventimiglia dalla morsa del traffico attraverso più trasporto pubblico e nuovi percorsi ciclopedonali tutelarà l’ambiente ma anche la salute dei cittadini. Perchè il rumore del traffico aumenta il rischio di pressione alta e le polveri sottili prodotte dai motori a benzina o diesel aumentano il rischio di infarto per gli adulti e di asma per i bambini. Sapere che la storia dell’obesità inizia tra i 2 e i 6 anni di età e che l’obesità mette bambini e ragazzi a rischio di sviluppare precocemente il diabete e malattie cardiovascolari, ci farà predisporre varie iniziative con le Scuole, iniziando dalle scuole materne”.

“Non possiamo risolvere il problema nazionale della carenza di medici, ma vogliamo attivarci per facilitare il reclutamento di medici a questa zona attraverso interventi in sinergia con l’Asl 1 e con gli altri Sindaci del comprensorio. E insistendo per un impegno concreto a realizzare il Nuovo Ospedale Provinciale a Taggia e l’Aurelia bis per raggiungerlo. Senza un Ospedale contemporaneo nella struttura e nelle dotazioni questa zona non sarà mai attrattiva per le nuove generazioni di medici. Nel Marzo 2022 si era parlato di piani di esproprio nella piana di Taggia, ma da allora è di nuovo calato il silenzio. Convinti che il domicilio debba essere il luogo privilegiato di cura per le persone anziane e con malattie croniche, veglieremo sul potenziamento dei servizi domiciliari. Attualmente l’ADI ha in carico circa il 3% della popolazione del distretto ventimigliese sopra i 65 anni; ma secondo il PNRR entro il 2026 i servizi domiciliari dovranno estendersi fino al 10% degli anziani. Siamo ansiosi di verificare che la nuova gestione privata dell’Ospedale Saint Charles si traduca in piena ed efficiente fruibilità pubblica dei suoi servizi incluso il Pronto Soccorso; e vigileremo sulla complessiva risposta all’Emergenza inclusiva di automediche e elisoccorso”.

“Infine – termina Tiziana Panetta - sarà un impegno quotidiano monitorare il progresso della Casa della Comunità di Ventimiglia finanziata dal PNRR per essere operativa entro il 2026. L’Asl 1 ha predisposto temporaneamente l’inizio delle operazioni al Saint Charles di Bordighera. Saremo vigili e collaborativi perchè la ristrutturazione dell’ex-deposito Eiffel proceda speditamente e il nucleo centrale dei servizi possa essere spostato a Ventimiglia. Questa è una grande opportunità per i nostri cittadini di ricevere risposte più rapide e continuative per i servizi ambulatoriali, domiciliari, e sociali; e sarà importantissimo che l’investimento arrivi a fruizione nei tempi previsti”.