Elezioni: degrado a poca manutenzione a Torrazza, Imperia Rinasce "Mastelli vengono accatastati all'ingresso del paese"

"I mastelli della raccolta differenziata, nonostante in reclami, vengono accatastati all’ingresso del paese, fornendone un ottimo biglietto da visita".



È quanto denunciato da Imperia Rinasce che sostiene la candidatura a sindaco di Ivan Bracco. In questi giorni il gruppo ha effettuato un sopralluogo a Torrazza dove sono state constatate diverse problematiche relative al decoro.



"In occasione del santo patrono, San Gottardo, ci siamo recati a Torrazza, paese d’origine del nostro candidato sindaco Ivan Bracco e quindi a lui particolarmente caro. Abbiamo fatto tappa alla Torre Saracena, interessante sito storico e uno dei luoghi dove il Comune, a pagamento, consente di celebrare i matrimoni. - raccontano da Imperia Rinasce - Le tariffe incassate sicuramente non sono state mai investite nella manutenzione della strada che collega Torrazza alla torre, strada dissestata e difficile da percorrere e che in caso di pioggia si allaga e si trasforma in un fiume che attraversa tutto il paese. Come nelle altre frazioni, un grosso problema è quello dei rifiuti e della pulizia".

"Riteniamo indispensabile che avvenga una vera e propria raccolta porta a porta come in altre parti della città. Inoltre, solo di rado le strade vengono spazzate: fortunatamente sono state pulite almeno in occasione di questo giorno di festa. Notiamo con piacere che dopo i nostri interventi, in cui abbiamo messo in luce questa grave problematica della città, finalmente l’amministrazione si è decisa a intervenire in diverse zone, una delle poche volte in questi cinque anni: saranno gli effetti della campagna elettorale? - si chiedono da Imperia Rinasce e poi concludono dicendo - Tutti questi ex comuni hanno bisogno di essere di nuovo riscoperti e valorizzati per i tesori che sono. Iniziamo andando a votare il 14 e il 15 maggio!"