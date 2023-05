Bordighera, Ingenito: "Plastic free e museo a cielo aperto dedicato ai cetacei atti concreti per la tutela dell’ambiente" (Foto e video)

“Abbiamo iniziato la nostra politica con l’ordinanza plastic free e oggi coroniamo questo percorso di tutela dell’ambiente con il museo a cielo aperto dedicato ai cetacei” - dichiara il primo cittadino uscente e candidato sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito parlando di tutela dell’ambiente.

“Un percorso che ha visto tante attenzioni per la nostra città a partire proprio dal turismo - sottolinea Ingenito in corsa alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio con la lista “Bordighera Vince”- perché oggi qui troviamo un’infrastruttura turistica come il Montenero e il sistema museale che stiamo creando".

“Abbiamo deciso di impegnarci proprio per lo sviluppo economico della città con fatti concreti, non con promesse elettorali, e oggi chiediamo il voto ai cittadini di Bordighera per dare continuità alla nostra azione di governo” - conclude Ingenito.