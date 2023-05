Nella Valle di San Lorenzo, quinta escursione nell'ambito del Calendario Senior della sezione CAI di Sanremo

Giovedì 11 maggio è prevista la quinta escursione nell'ambito del Calendario Senior della sezione CAI di Sanremo, tra mare e collina nella Valle di San Lorenzo. Ritrovo è fissato alle ore 9.00 presso la fermata del bus di fronte all'ingresso del porto di San Lorenzo al Mare.

Mini descrizione del percorso

Nei pressi del punto di incontro (quota 10 m slm) si prende una stradella tra le case, poi mulattiera, che velocemente ci consente di attraversare in quota la provinciale per Civezza,e risalire ancora, sino ad incrociare, fatti c.a 500 m, a quota 95 una stradella carrabile di crinale. La seguiamo proseguendo di cresta con leggeri saliscendi (loc. 'Terre Bianche'), tra ville sparse ed oliveti e dopo circa 3 km raggiungiamo l’emergente nucleo storico di Civezza (quota 230 m), piacevole borgo medioevale.

Ci dirigiamo quindi ad est su strada per 700 m sino alla chiesa di N.S. delle Grazie (264 m), da dove, seguendo il tracciato del Sentiero Liguria imbocchiamo una facile sterrata che prosegue scendendo gradualmente tra ex coltivi e oliveti sino all’antico Borgo di Torrazza (quota media 130 m), memoria delle antiche scorribande barbaresche.

Un rapido collegamento, tipo mulattiera ci porta all’antica e preziosa chiesa romanica di S. Giorgio navata unica. Siamo arrivati alla borgata Clavi (43 m. s.l.m.) e da qui si va in direzione sud seguendo la vecchia strada carrabile che ci collega, dopo c.a 1,5 km, alla frazione Piani (quota 25 m), dove non possiamo mancare di visitare il Santuario dedicato all’Assunta (già di stile romanico poi rielaborato in barocco).

Proseguiamo ora sul tracciato ciclopedonale che borda il T. Prino e si collega all’Aurelia (e alla ciclabile costiera), avendo noi sin qui percorso globalmente circa 10 km.

Per il rientro al punto di partenza possiamo decidere di utilizzare la linea TPL (bus ogni mezz’ora) o di utilizzare il nuovo tratto di ciclabile bordo mare che ci impegna per ulteriori 2,5 km, regalandoci però degli scenari ragguardevoli.



Ritrovo: ore 9.00 presso la fermata RT in loc. Ponticelli (lato nord), circa di fronte all’ingresso del Porto di S. Lorenzo al mare (linea di confine con comune di Imperia)

Conclusione: stesso luogo, prevista ore 14.30 c.a

Durata: 5 h e 30 incluso pic-nic

Difficoltà: facile (lunghezza10 ovvero 12,5 km, dislivello +310 m c.a)

Pranzo: al sacco.

Equipaggiamento: standard per normali escursioni

Quota di partecipazione: nessun costo, ad eccezione del corrispettivo per attivazione copertura assicurativa per eventuali non soci CAI, pari a 12,00 euro cadauno.

Come prenotare (d’obbligo): entro e non oltre le 12.00 di mercoledì 10 maggio via mail a: giancarlo.montaldo@gmail.com vvero al cell. 347 9951189 (Montaldo), fornendo, nel caso di non soci CAI, dimostrazione di avvenuto versamento bancario di euro 12,00 a persona, effettuato sul conto IT13F0843910500000250101922 ed altresì dando nome, cognome e data di nascita. Telefono accompagnatori: 335 527 8924 (Leonardo Moretti), 347 0886774 (Sonia Zanella).