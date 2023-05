Imperia, due interventi contro l’erosione della costa, assessore regionale Marco Scajola: ”Al fianco dei comuni, per tutelare e riqualificare le nostre coste"

Si è svolto questa mattina un sopralluogo ad imperio nella zona di Borgo Peri, presenti il sindaco Claudio Scajola, l’assessore regionale al demanio marittimo ed urbanistica Marco Scajola e l’assessore comunale Laura Gandolfo. Oggetto visionare i due interventi che permetteranno la riqualificazione del fronte mare balneabile per un totale di 136.500 €. Gli interventi si sono resi necessari dopo una ricognizione che aveva evidenziato alcune criticità sulla costa del territorio comunale a seguito anche delle recenti mareggiate. Gli interventi sono orientati a garantire la mitigazione del fenomeno di erosione della costa e la protezione delle opere poste a monte della costa stessa.: “Come Regione Liguria siamo al fianco dei comuni costieri, poiché la protezione e la riqualificazione delle nostre coste è fondamentale, afferma Marco Scajola. Questi interventi, programmati dal Comune di Imperia, permetteranno di sistemare, in maniera significativa, una zona strategica della città. Ci saranno altri interventi anche in altre località della provincia e di tutta la Liguria”.