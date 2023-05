Elezioni: Imperia Rinasce incontra ristoratori di Calata Cuneo, "Il porto deve diventare riferimento per tutta la riviera dei fiori"

"Nella nostra visione il porto deve avere una doppia natura, quella commerciale adibita alla parte di banchina adiacente all’Agnesi (area ex Olea), e quella turistica".

Hanno detto da imperia Rinasce, il gruppo che sostiene la candidatura a sindaco di Ivan Bracco. nel giorni scorsi l'argomento porto è stato trattato durante una visita ad alcuni ristoratori di Calata Cuneo. "Gli abbiamo esposto la nostra visione di porto turistico e commerciale per Oneglia. Il nostro obiettivo è quello di presentare un progetto per i fondi del PNRR che comprenda innanzitutto la ristrutturazione di tutti i portici della banchina, l’installazione di un’illuminazione adeguata e un piano per i dehors che permetta di creare un'armonia tra gli arredi di tutte le attività presenti".

"Per quanto riguarda la natura commerciale, l’amministrazione deve collaborare per favorire il traffico di merci, merci che non siano inquinanti e siano ben compatibili con la città. - proseguono - Deve anche essere stimolato lo sviluppo turistico, favorendo i traffici crocieristici conciliabili con il nostro bacino. Infine, è fondamentale coinvolgere i pescherecci, che considerato lo scarso pescato, possono essere inseriti in progetti turistici anche in collaborazione con attività agonistiche e dilettantistiche legate al mare.

L’armonizzazione di tutte queste inclinazioni renderebbe il porto di Imperia un punto di riferimento unico per tutta la riviera".