Elezioni amministrative. 'Imperia rinasce' attacca 'Polis' sugli eventi: "Lasciate indietro altre manifestazioni!"

"Sorprende per eccesso di ottimismo la nota con cui Polis magnifica questi cinque anni appena trascorsi come un lustro 'denso di impegni e realizzazioni'". Ad affermarlo è la lista 'Imperia Rinasce' che spiega: "L’associazione a sostegno del sindaco Scajola si sofferma in particolare sulle Vele d’Epoca e sull’esibizione delle Frecce Tricolori, due momenti che hanno sicuramente catalizzato l’opinione pubblica ma omette con eccessiva superficialità che alcune manifestazioni sono state realizzate in maniera estremamente ridotta rispetto al passato, come Sole & Vento, altre invece, come il Video Festival, hanno chiuso definitivamente i battenti; senza considerare il fatto che Imperia è stato l’unico centro del Ponente che non è riuscito a organizzare i mercatini natalizi.

Ci chiediamo perché sia successo tutto questo e perché persone che avrebbero voluto organizzare degli eventi abbiano incontrato talmente tante difficoltà da desistere. Forse perché le due manifestazioni di cui Polis va tanto fiera sono state talmente costose che hanno reso impossibile la realizzazione di altri impegni. Per l’allestimento di Vele d’Epoca, ad esempio, sono stati spesi ben 250.000 euro, una cifra con cui potevano essere finanziate decine di altre manifestazioni che avrebbero portato turisti a Imperia nel corso di tutto l’anno e non solamente per dieci giorni. Anche le Frecce Tricolori sono state utilizzati importanti fondi pubblici: basti considerare che all’incirca 20.000 euro sono stati utilizzati solo per sponsorizzare cene a beneficio dei sindaci.

La realizzazione della pista ciclopedonale, infine, è stata sicuramente un passo importante per la città ma pagato a caro prezzo dagli imperiesi (e non solamente a livello economico!) perché condotto senza cognizione di causa né lungimiranza. I lavori stradali hanno infatti completamente sconvolto e congestionato il traffico cittadino bloccando contemporaneamente e in più punti la viabilità urbana. Problematiche che avrebbero potuto essere evitate facilmente se gli interventi fossero stati pianificati con modalità più razionali da urbanisti competenti. Una collaborazione che, però, il Comune non sembra aver preso in considerazione".