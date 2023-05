Ventimiglia: alla Spes la 'Festa dei Popoli e della Pace con la scuola e il terzo settore

Martedì prossimo, alla Spes di Ventimiglia, il mondo della Scuola e delle Organizzazioni del terzo settore, unite dal Movimento Federalista Europeo, festeggiano l’Europa dei popoli e della pace.

In occasione della Giornata dell’Europa ai giardini della Spes di Roverino si raduneranno la scuola media, i ragazzi della Spes ed i volontari per inaugurare una panchina celebrativa della bella ricorrenza. “Il 9 Maggio – dichiarano gli organizzatori – ricordiamo la pace ritrovata in Europa dopo l’armistizio del 1945. E’ nostro desiderio dedicare una riflessione sui temi dell’Europa dei cittadini e degli studenti che contrasta una narrazione dell’Europa, spesso trasmessa dai media, che descrive solo aspetti negativi del percorso voluto dai padri fondatori dell’Unione”.

Per approfondire tali tematiche sarà organizzato alle 17 un convegno sull’Europa dei Cittadini che vedrà la partecipazione di esponenti della società civile e degli studenti italiani frequentanti la Facoltà di “Science Po” nella vicina Mentone. L’evento sarà chiuso da un apericena il cui ricavato sarà destinato a sostegno del “progetto infanzia fragile del territorio” promosso da Spes e Scuola di Pace.