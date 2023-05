Speciale weekend: asso piglia tutto per 'Aromatica 2023', due giorni con i profumi e i sapori della Riviera Ligure

Diano Marina ospita fino a domani la decima edizione di ‘Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure’, la grande rassegna dedicata a basilico, erbe aromatiche, prodotti tipici ed eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia. Un grande evento di partecipazione collettiva che per tre giorni trasforma l’elegante centro pedonale della Città degli aranci in un grande teatro, con expo dei produttori, cooking show, cene a 4 mani, proposte speciali nei ristoranti, laboratori, presentazioni, street food, conferenze, concorsi e molto altro.

Gli ospiti speciali di Aromatica 2023 sono Tinto e Tracy. Tracy Eboigbodin, vincitrice di MasterChef Italia 2022, nelle vesti di madrina, e Tinto Nicola Prudente, conduttore di tra gli altri di Decanter (Rai Radio 2) e di Camper (Rai1), che accompagnerà nelle loro performance gli altri principali ospiti (chef, esperti, produttori). Tracy sarà anche protagonista di un cooking show e di diversi altri momenti, mentre Tinto - oltre a degustare il Vermentino RLP DOC e gli altri vini liguri - si dedicherà alla conduzione dei momenti salienti. I cooking show saranno una ventina, tre le cene a 4 mani, tantissime le esibizioni e le presentazioni. Oltre 80 sono le aziende che partecipano all’expo, eccellenze nella produzione e nella commercializzazione, scelte con criteri rigorosi, con produzioni locali o aventi strettamente a che fare con l’uso delle erbe aromatiche. Affollata e qualificata anche l’area dello street food, con 10 food truck (il programma completo a questo link).

La città dei fiori in questo fine settimana sarà invasa da una moltitudine di giovani partecipanti alla 24ª edizione del GEF, il ‘Festival Mondiale di Creatività nella Scuola’, riservato alle scuole ed associazioni finaliste, nazionali ed internazionali, che si esibiranno nei campi di musica-canto, musical, danza, ginnastica, moda, teatro, cinema e pittura, davanti alle rispettive giurie. Questa sera all’Ariston, durante lo spettacolo finale con la consegna dei premi, si esibiranno i vincitori di musica-canto, danza e moda, oltre ad ospiti, fra i quali la vincitrice di ‘SanremoSenior 2022’. Inoltre questo pomeriggio è in programma una sfilata nelle vie del centro cittadino, alla quale prenderanno parte studenti, docenti, accompagnatori delle scuole partecipanti al 24° GEF ed i concorrenti del 14° ‘SanremoJunior’.



‘Erio una vita per la musica’ è il titolo dell’evento dedicato al grande ristoratore e appassionato di musica Erio Tripodi, scomparso nel 2005 in programma questo pomeriggio nella piazzetta dei giardini di San Rocco a Vallecrosia. L’apertura della cerimonia, prevista per le 15.30, sarà caratterizzata dalle danze del centro formazione Dance Art Project e dalla musica delle Industrie Musicali diretti da Renzo Lanziani mentre Gustavo Lantrua dirigerà i Kids rock. Si terrà, inoltre, la scopertura della lastra dedicata a Erio Tripodi. Alle 17.15 verranno mostrati messaggi di artisti e ospiti e proiettati i video di Erio seguiti dalle interviste a diversi vallecrosini. Alle 19, invece, inizierà una Jam Session, e alle 21, infine, andrà in scena Spazio Giovani con l’esibizione degli Urban Theory.



Ed eccoci agli spettacoli teatrali. ‘Primavera, che spettacolo!’ è la rassegna messa in campo dal Comune di Ventimiglia in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Liguria e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri nei musei archeologici della città. Oggi alle 17, presso il Museo preistorico del Balzi Rossi, va in scena uno spettacolo per bambini e famiglie dal titolo ‘Un mare di pirati’, fiaba che evoca la potenza e la suggestione del mare che lambisce il museo. Domani presso il Museo civico archeologico Girolamo Rossi alle 17 il maestro Vincenzo Bocciarelli realizzerà il recital artistico teatrale ‘Volando nei cieli d’Italia sulle ali dell’arte’. Lo spettacolo è un one-man show in cui saranno declamati brani del repertorio dell’attore legati dal fil rouge di brani letterari dedicati a Ventimiglia come l’epistola tratta dal romanzo ‘Le ultime lettere di Jacopo Ortis’ di Ugo Foscolo scritta proprio dalla città di confine o passi dedicati al ‘Corsaro nero’ di Emilio Salgari, originario proprio di Ventimiglia. Tutti e due gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

Per il quarto appuntamento della 20ª Rassegna L'Albero in Prosa 2023, questa sera Mario Perrotta - Premio Ubu 2022 per il Miglior nuovo testo italiano – conduce una nuova e personalissima indagine intorno alle opere di Italo Calvino, con in mente una parola fragile: libertà. Lo spettacolo vede in scena un uomo, o meglio, la sua voce interiore. Tra i tanti abitanti delle pagine dei romanzi di Calvino, è quello meno libero: ha un corpo, una lingua e una mente che non rispondono alla sua urgenza di dire, di agire. Oggi e solo oggi, però, ha deciso di fare spettacolo della sua esistenza, dei suoi pensieri, dei sentimenti che lo agitano. L’appuntamento è alle 21.15 al Teatro dell'Albero di San Lorenzo al Mare.



Spazio ad alcune presentazioni di libri: nel Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo oggi alle 15, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Imperia, in collaborazione con il ‘Club Zonta di Sanremo’ e il ‘Club Zonta di Ventimiglia-Bordighera’, organizzano la presentazione di ‘Lidia Poët, la prima avvocata’ di Giovanni Battista Martini, Ilaria lannuzzi e Pasquale Tammaro.

Per la rassegna ‘Librinsieme - Imperia Città che legge’, alle 18.30 di oggi, alla Sala Convegni della Biblioteca L.Lagorio di Imperia, è in programma la presentazione del libro di Luca Ammirati ‘Tutti i colori tranne uno’. Dialogherà con l’autore Raffaella Ranise, scrittrice.

Oggi pomeriggio ad Ospedaletti, nei locali de ‘La Piccola’, quarto appuntamento della rassegna 'È tempo di libri'. Ospite d'eccezione lo scrittore Marino Magliani che, introdotto da Corrado Ramella, presenterà il suo libro ‘Il bambino e le isole (Un sogno di Calvino)’.



Alla rassegna ‘Cervo in Blu d’Inchiostro’, questo pomeriggio alle 17, all’Oratorio di Santa Caterina di Cervo, sarà ospite la scrittrice Gemma Capra Calabresi per presentare il suo libro ‘La crepa e la luce’ (Mondadori). Modererà l’incontro Stefania Sandra, vicepreside e docente di lettere del Liceo Cassini, con Francesca Rotta Gentile. La crepa e la luce di Gemma Capra Calabresi è il racconto di un cammino, quello che Gemma Capra, vedova del commissario Calabresi, ha percorso dal giorno dell’omicidio del marito, cinquant’anni fa. Una strada tortuosa che, partendo dall’umano desiderio di vendetta di una ragazza di 25 anni con due bambini piccoli e un terzo in arrivo, l’ha condotta, non senza fatica, al crescere i suoi figli lontani da ogni tentazione di rancore e rabbia e all’abbracciare, nel tempo e con sempre più determinazione, l’idea del perdono. La crepa e la luce prende il via dalla vita di una giovane coppia, sconvolta dalla strage di Piazza Fontana, e attraversa mezzo secolo. Nel romanzo si ricuciono i momenti intimi e privati con le vicende pubbliche della società italiana. Un’intensa e sincera testimonianza sul senso della giustizia e della memoria. Una storia di amore e pace.



La Resistenza nell’estremo ponente ligure raccontata in due libri ‘Mino & Rina’ di Bruno Viani, che racconta di un amore partigiano tra la Valle Argentina e Genova, e ‘I bambini no!’, storia dell’eccidio che il 17 agosto 1944 insanguinò Montalto Ligure, opera di Giovanni Perotto, docente e vicepreside del Liceo Aprosio di Ventimiglia. Entrambi i lavori verranno presentati al pubblico ventimigliese domenica 7 maggio (ore 16) nel Salone Parrocchiale della Chiesa di Sant’Agostino, a Ventimiglia. Due storie di quella lotta di cui è necessario mantenere viva la memoria.



Concludiamo i nostri suggerimenti per questo weekend con un’iniziativa messa in campo dall’associazione ‘Cuore in movimento’. Si tratta di una passeggiata all’insegna del benessere e della salute con la collaborazione della delegazione FAI di Imperia e il patrocinio del Comune di Bordighera. Il tema sarà ‘Impariamo a conoscere la storia e la cultura dei nostri magnifici borghi liguri’ e si svolgerà domani a Sasso di Bordighera, con la passeggiata nel Beodo nel Vallone del Sasso dalla città alta. Il ritrovo è fissato alle ore 10 al parcheggio di Bordighera alta (spianata sopra capo Ampelio). È prevista la visita del palmeto storico e, a cura della Delegazione FAI, la visita al giardino di Irene Brin, giornalista scrittrice, gallerista nata nel 1911 da una famiglia originaria di Sasso. La partecipazione alla camminata è libera e gratuita. È semplicemente consigliabile una preiscrizione inviando una email a info@cuoreinmovimento.it.





Per conoscere tutti i dettagli degli eventi proposti e leggerne molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo