Imperia: nel weekend tappa del campionato italiano di beach volley

Nel weekend a Imperia tappa del campionato italiano di Beach Volley per la società Gold femminile e maschile. Saranno montati due campi regolamentari per ospitare coppie di partecipanti attese da tutta Italia.



Dopo il grandissimo successo dei 20 campi di Laigueglia con oltre 1500 atleti in 3 weekend, Riviera beach volley sbarca a Imperia con la premessa di portare a fine stagione 2023 campi e numeri da grandissimo evento. "Ringraziamo l'amministrazione comunale di Imperia per l'opportunità - ha spiegato il promoter Alessio Marri - siamo onorati di solcare la spiaggia d'oro, una baia meravigliosa che ricambieremo con uno spot suggestivo di promozione turistica che partirà dalla perla del Parasio".



Appuntamento per le 9.30 ai bagni Alta Marea con orario di gara previsto fino alle 16:30 con le finalissime. A premiare il primo giorno di gare interverrà il sindaco di Imperia accompagnato da alcuni assessori.