Imperia, controlli straordinari della polizia in bar e ristoranti: due locali multati

La Polizia di Stato di Imperia, ed in particolare la Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, nella mattinata di ieri ha espletato un servizio finalizzato al controllo delle attività di somministrazione cibo e bevande sul territorio del comune di Imperia. Riscontrata la regolarità della maggioranza delle attività controllate, sono state elevate 2 sanzioni amministrative per un totale di circa 600 euro a seguito di violazioni di natura amministrativa per omessa esposizione della SCIA e delle tabelle contenenti le tariffe.

L’attività, inoltre, si è estesa al controllo degli apparecchi elettronici da gioco presenti in alcuni locali al fine di verificare, mediante comunicazione all’AAMS, la corretta installazione degli stessi: qualora risultassero difformità nell’installazione degli apparecchi verranno elevate ulteriori sanzioni.