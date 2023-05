Dalla provincia di Savona: fumo nero in cielo, incendio nelle aree Vernazza (ex Tirreno Power) di Vado, vigili del fuoco mobilitati (Foto e Video)

Una fitta coltre di fumo nero si è alzata nella zona compresa tra Vado Ligure e Quiliano. L'allarme è stato nella mattinata odierna e la macchina del pronto intervento si è subito mobilitata.

"Si tratta di una parte dismessa di un impianto in demolizione nelle aree Vernazza. L'incendio è in fase di spegnimento e raffreddamento e sono stati attivati tutti gli enti del caso per le verifiche - ha detto il vicesindaco e assessore Fabio Gilardi - È stata attivata Arpal da parte dei vigili del fuoco non ci sono elementi per dire che ci sono criticità".

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco della centrale savonese, i sanitari, le forze dell'ordine, il sindaco di Quiliano Nicola Isetta e l'assessore del comune di Vado Ligure Fabio Falco. Nessun ferito o persona intossicata. E' stato attivato il COC.

