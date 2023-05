Ventimiglia: al Forte dell'Annunziata una conferenza dei Lions su ‘L'acqua: una ricchezza per la salute’

‘L'acqua: una ricchezza per la salute’: su questo tema il Lions Club Ventimiglia, nell'ambito della sua programmazione di attività culturali, ha organizzato per domani alle 16 alla Sala Squarciafichi del Forte dell'Annunziata, una conferenza quanto mai attuale.

Relatore sarà il Prof Gianni Conte, esperto di erboristeria,già collaboratore presso l'Università di Urbino. Per molti anni è stato direttore di produzione della famosa ditta ‘J. Gazon’ di Ventimiglia specializzata nella produzione di essenze naturali per la medicina, l’alimentazione e la cosmesi.

E’ un profondo esperto per l'estrazione e la concentrazione a freddo. Ha collaborato come consulente con aziende in tutto il mondo. Durante la conferenza approfondirà la conoscenza di quanto sia fondamentale l'acqua in ogni tipo di attività umana e di quanto sia essenziale la sua corretta conservazione. Per oltre 25 anni ha insegnato erboristeria,cosmesi e micologia all'Unitre Intemelia.