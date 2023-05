Sanremo: gli 'Angeli di Pace' scendono nuovamente in campo con Telethon per la Festa della Mamma

Anche quest’anno, la grande squadra Telethon scende in campo per distribuire i Cuori di biscotto, insieme ad Oasi Angeli di Pace OdV. In occasione della Festa della Mamma, i banchetti di Telethon saranno a:

- Ventimiglia in via Repubblica il 06 maggio e in via Cavour nei pressi della chiesa di Sant'Agostino il 07 maggio.

-Arma di Taggia in piazza Chierotti il 06 e 07 Maggio.

-Riva Ligure piazza Matteotti vicino alla Chiesa il 06 Maggio e il 07 maggio.

-Sanremo in corso Garibaldi vicino Chiesa degli Angeli il 06 e 07 Maggio.

-Bordighera via V. Emanuele zona“Palazzo del Parco” il 06 e 07 Maggio

-Genova Facoltà di Medicina vicino Aula Magna , via A. De Toni il 04 Maggio, Via San Lorenzo il 05 Maggio.

Recandosi al si potranno scegliere i 'Cuori di biscotto' e mostrare il sostegno alle mamme rare. Con 'Cuori di biscotto' per Telethon 2023, torna 'Io per lei', la campagna della Fondazione Telethon ETS nata per celebrare le 'mamme rare' e sostenere, attraverso l’acquisto dei Cuori di biscotto prodotti dalla pasticceria genovese Grondona, la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Con la campagna ‘Io per lei’ la Fondazione Telethon ETS vuole al centro tutte le mamme che ogni giorno, con forza e fiducia, combattono per il futuro dei loro bambini, la necessità di maggiore attenzione alla ricerca scientifica è stata evidenziata dalla pandemia. Solo la ricerca può infatti trovare risposte concrete e soluzioni in grado di cambiare concretamente le vite di tutti noi.

I 'Cuori di biscotto' sono disponibili quest’anno in una rinnovata confezione colorata e originale e in tre differenti gusti: Arance di Sicilia, Gocce di Cioccolato e Integrali. Ancora una volta nascono dalla collaborazione tra Fondazione Telethon e la storica pasticceria genovese Grondona che ha realizzato i biscotti con materie prime di qualità, seguendo ricette originali e gustose. I Cuori diventano un regalo perfetto per la Festa della Mamma.