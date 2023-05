Sanremo: all'Istituto 'Ruffini-Aicardi' il progetto 'Primo soccorso a scuola. A scuola di primo soccorso'

All’Istituto d’istruzione superiore Ruffini-Aicardi di Sanremo, nella sede di Valle Armea, si è svolto un importante progetto regionale 'Primo soccorso a scuola. A scuola di primo soccorso', rivolto agli studenti delle classi quarte. L’istruttore della Croce Bianca di Imperia, Davide Marino, ha formato docenti-formatori e studenti sulle corrette pratiche da eseguire nelle fasi di primo soccorso.

Gli studenti hanno imparato a conoscere e mettere in opera le procedure immediatamente necessarie per fare fronte alle situazioni di emergenza sanitaria. La formazione sulle tecniche di primo soccorso assume costituisce un significativo arricchimento culturale dei giovani, un fattore determinante per una drastica riduzione della mortalità evitabile nel nostro Paese ed è mirata a far crescere nei ragazzi la consapevolezza del quotidiano esser parte di una comunità, partecipando in maniera più consapevole ed attiva alla costruzione e al miglioramento di una società più solidale.

“La differenza tra fare qualcosa e non fare niente potrebbe essere la vita di una persona”.