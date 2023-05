Manutenzione straordinaria sulla strada Gouta - passo Muratone - cisterna di Lega, la soddisfazione di Cristian Rodini

Grande soddisfazione per la tempestiva conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria sulla strada Gouta - passo Muratone - cisterna di Lega ad opera del Parco Alpi Liguri.



Il Vicepresidente Cristian Rodini di Pigna esprime il profondo riconoscimento all'Ente per le tempistiche e la realizzazione dell'opera. “Un rifacimento necessario per poter consentire agli escursionisti di raggiungere gli itinerari verso il monte Toraggio e il monte Lega in totale sicurezza. Desidero inoltre ringraziare la ditta Chierico per l'ottimo lavoro svolto sul percorso”.