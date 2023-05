Sanremo: ‘La Forma Della Luce’, a giugno un corso di fotografia con Giovanni Cocco

Sanremo Music Business lancia il primo workshop targato Nikon sulla forma della luce nel reportage. Questo genere fotografico trova piena espressione nel campo della musica che racconta spesso storie di unicità.

Sanremo Music Business è il primo progetto di formazione continua in Italia dedicato al Music Business nell’era digitale. Nasce da un’idea di Raffaella Sottile e Massimo Bonelli e si sviluppa con un appuntamento annuale gratuito organizzato a Sanremo presso il Teatro Ariston e con una rassegna di appuntamenti formativi professionalizzanti programmati durante l’anno.

Il workshop Nikon è un’occasione di raccontare altre storie attraverso la fotografia perché il reportage è un linguaggio che apre alle diverse identità artistiche e professionali. In questo appuntamento formativo il focus sarà l’osservazione della luce, per poterla gestire ed interpretare rapidamente mediante l’utilizzo del flash e/o altre fonti. La capacità di leggere la luce, capirne le peculiarità e interpretarne le potenzialità è un fattore fondamentale per un fotografo che voglia far evolvere il proprio punto di vista verso la creazione di uno stile personale e unico.

Il workshop si articola in due giorni di studio che uniranno la teoria e la pratica e in cui si definirà un vero e proprio ritmo di analisi fisica della luce applicata in fotografia, nell’arte, nel cinema e nel teatro. Giovanni Cocco (fotografo di fama internazionale) spiegherà in ogni dettaglio la sua ritmica visiva con l’obiettivo di offrire ai partecipanti l’occasione di iniziare a realizzare immagini d’effetto e a individuare una propria idea di stile. Un viaggio nella forma della luce che darà l’opportunità di trovare la propria estetica professionale e personale.

Ogni partecipante avrà l’opportunità di sperimentare esercizi pratici di shooting con l’uso dei flash a slitta (speedlight), rapidi, leggeri e potenti, per imparare i diversi metodi e le tecniche di illuminazione più adatte alla fotografia di reportage. Il workshop si terrà il 10 e 11 giugno dalle 10 alle 18.30 (con pausa pranzo free di un ora circa), a Sanremo.