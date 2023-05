E' morto l'ex segretario del Comune di Sanremo e di molti altri comuni provinciali Tommaso Lamendola

E’ morto all’età di 67 anni Tommaso La Mendola, ex segretario del Comune di Sanremo dove era nato. Nel 2017 venne infatti scelto dal sindaco Alberto Biancheri tra 25 candidati provenienti da tutta Italia.

Lamendola ha vissuto per tanti anni ad Arma di Taggia ma, negli ultimi tempi aveva preso residenza in Valle Argentina. Laureato in Giurisprudenza, ha svolto la sua attività in diversi Comuni della provincia di Imperia ed ha contribuito al rilancio turistico di Triora.

Era esperto in finanziamenti comunitari ed ha seguito i programmi PIM Liguria Ha collaborato per la stesura della prima cartoguida De Agostini di Triora ed è stato coordinatore della pubblicazione ‘Le Valli Argentina Armea’ della De Agostini di Novara. Nel 2021 ha ricevuto la cittadinanza onoraria a Triora, dove è stato segretario comunale dal 1983 al 1989 mentre, sempre in valle dal 1992 al 1994, aveva assunto la reggenza a scavalco dal Comune di Molini di Triora. Aveva anche lavorato per lo sviluppo del potenziale e delle peculiarità dell’intero territorio, compresa la frazione Monesi.