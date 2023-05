Un palo del bus in bilico sull’Aurelia e, per alcuni minuti blocca il traffico all’altezza del ‘La Reserve’ a Bordighera. Il palo è finito a ridosso della carreggiata, per fortuna senza colpire mezzi o persone ed era in disuso da tempo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia che hanno rimosso il palo e consentito la riapertura della strada in pochi minuti.