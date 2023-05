L'associazione Polis per Claudio Scajola "Ricordiamo con orgoglio quanto fatto in questi 5 anni"

“Sono passati cinque anni dalle precedenti elezioni e crediamo sia importante ricordare cosa è stato fatto durante l'Amministrazione Scajola. Non per vanto o per mitomania ma perchè molto spesso dimentichiamo come era Imperia e altrettanto spesso (soprattutto in campagna elettorale) la parte politica opposta tenta di sminuire il lavoro altrui, se a torto o ragione saranno i cittadini a dirlo il prossimo 14 e 15 maggio”.

Interviene in questo modo Polis, associazione che sostiene la candidatura di Claudio Scajola alle prossime elezioni Amministrative di Imperia. “A noi preme portarvi alla memoria – prosegue - per esempio, come era degradato e abbandonato il Parco Urbano prima della riqualificazione dell'area di Levante, primo step del futuro ‘Parco dell'energia’, o come erano i portici e Piazza Dante. Credete che passeggiare in via Bonfante sia lo stesso di cinque anni fa? Noi no, così come pensiamo che portare i propri figli al Parco della Rabina oggi sia tutt'altra cosa! E se poi nel weekend si volesse visitare un museo? Oggi è possibile godere dell'intera rete museale. Villa Grock è stata oggetto di due lotti di restauro e grazie al ripristino delle fontane e dei giochi di acqua e di luce è tornata al suo originale splendore. Il Museo Navale, finalmente, è stato completato nella sua interezza e il Planetario inaugurato. Villa Faravelli si è arricchita di due opere di importanti artisti internazionali, Baselitz e Colombara, e di un meraviglioso murales che ha abbellito il vecchio muro spoglio del giardino. Un lavoro premiato in questo primo anno di avvio della rete da più di 27.000 visitatori, numeri mai avuti prima”.

“I turisti - termina Polis - il cui numero cresciuto a due cifre nel 2022 rispetto al periodo pre Covid, vedono una città più pulita, sicura e viva e proiettata al futuro. Eventi importanti come le Vele d'Epoca o le Frecce Tricolori hanno fatto conoscere Imperia anche fuori dai confini nazionali, ma l'Amministrazione è stata attenta a soddisfare ogni target: dagli amanti del relax, agli appassionati di cultura o a chi preferisce un turismo sportivo. Ad esempio, il sentiero trekking ‘11 Antiche Vie’, che ripercorre sentieri e mulattiere alla scoperta dei nostri meravigliosi 11 borghi, unisce sport e cultura in un connubio perfetto. Oltre 186 milioni di euro di finanziamenti ottenuti per opere pubbliche attese da tempo. I cantieri in ogni angolo della città, infine, sono prova che Imperia si sta preparando a svoltare pagina e a ripartire con coraggio e positività”.