Vallecrosia onora la Madonna, le iniziative della parrocchia di San Rocco nel mese di maggio (Foto)

La parrocchia di San Rocco a Vallecrosia nel mese di maggio, dedicato tradizionalmente alla Madonna, propone una serie di momenti di preghiera per recitare insieme il santo rosario. “Faremo alcuni momenti di preghiera nel mese di maggio” - dice don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia.

Il primo appuntamento si è svolto il primo maggio a Don Bosco. “Un’occasione che ha visto le due parrocchie riunirsi. Il prossimo incontro sarà il 9 maggio alle 21 dall’auto scooter Mania (Riotto), in via Colonello Aprosio 134, e sarà animato dai bambini del catechismo” - annuncia don Rito Alvarez - “Si proseguirà poi il 16 maggio alle 21 in via Maonaira, all’incrocio con via San Vincenzo. Anche questo momento di preghiera sarà animato dai bambini del catechismo”.

“Mercoledì 24 maggio alle 21 festeggeremo Maria Ausiliatrice insieme all'altra parrocchia. Per l’occasione vi sarà la processione dal mare, all’inizio di via Colombo fino alla chiesa di Maria Ausiliatrice” - fa sapere don Rito - “Infine, mercoledì 31 maggio alle 21 le parrocchie di Vallecrosia si ritroveranno nella sede della Croce Azzurra alla stazione ferroviaria della città della famiglia per la chiusura del mese di maggio. Tutta la città si unisce, perciò, per onorare Maria e soprattutto per lasciare un messaggio di speranza e di devozione alla Santissima Vergine. Verranno coinvolti bambini, ragazzi, famiglie, anziani e associazioni. Sarà un mese di maggio molto particolare a Vallecrosia”.