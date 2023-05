Torna il 'Cantico della Bellezza': per Valerio Venturi tre appuntamenti tra musica, libri e spiritualità ad Ospedaletti

Giunge alla sesta edizione l’iniziativa sostenuta dal Comune di Ospedaletti nel ricordo del giornalista e scrittore Valerio Venturi, prematuramente scomparso nel 2018. Nato nel 1979, ha studiato presso il Liceo classico “G.D. Cassini” per poi laurearsi in Storia e critica delle Arti presso l’Università statale di Milano.

Giornalista professionista, ha collaborato con quotidiani e periodici a tiratura nazionale (tra i quali “Panorama”, “Il Giorno”, “Il fatto quotidiano”), oltre a fondare e dirigere diverse testate tra cui “The Mellophonium”, rivista sanremese di cultura musicale. Valerio si interessava di molte questioni, dal dialogo inter-religioso agli studi danteschi, dall’estetica al simbolismo, ma seguiva anche l’attualità e la politica, musica e teatro. La rassegna “Il Cantico della Bellezza” si articola anche quest’anno in tre appuntamenti tra libri e musica realizzati in sinergia tra l’assessorato alla cultura del Comune, l’Accademia della Pigna e il sodalizio Alfieri di Castel Bajardo. Tutti gli incontri si tengono nello spazio polivalente “La Piccola” in via Cavalieri di Malta.

Si inaugura il “Cantico” venerdì prossimo alle 16 con un incontro dal titolo “L’esempio del Santo” in cui verrà presentato il libro “San Martino, il cavaliere particolare”, una monografia scritta dall’autore Faris La Cola, grande amico di Valerio, ed edita dalle edizioni Irfan di San Demetrio Corone. La vita del celebre Martino brevemente narrata in questo saggio sarà onorata dalla presenza del Vescovo di Ventimiglia-Sanremo monsignor Antonio Suetta, mentre l’autore sarà affiancato da Emanuele Trotti, portavoce degli “Alfieri di Castel Bajardo”. L’incontro sarà aperto da un saluto dell’assessore Giacomo De Vai.

Sabato 13 maggio, il secondo appuntamento sarà dedicato alla presentazione del libro “La città visibile. Sanremo nella letteratura italiana” di Romano Lupi, storico, direttore responsabile della rivista “The Mellophonium” fondata nel 1999 da Valerio Venturi. Il libro fresco di stampa, edito da Lo Studiolo di Sanremo, è un’accurata indagine sulla presenza della città dei fiori nelle opere di letterati di vasta risonanza: naturalmente Italo Calvino ma anche Pastonchi, Soldati, Landolfi, Farfa e Cavassa. L’autore dialighera con il critico letterario Marco Innocenti, accademico della Pigna per la Letteratura. Nella stessa circostanza saranno consegnati gli attestati di partecipazione e i premi relativi alla seconda edizione del concorso giornalistico “Premio Valerio Venturi” riservato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Imperia.

L’appuntamento conclusivo si terrà Sabato 20 maggio, sempre alle ore 16 con un concerto dal titolo “Demo Bruzzone’s Songbook”. Saranno presentate composizioni jazzistiche del compositore sanremese di cui anche Valerio di era occupato collaborando alla realizzazione dell’antologia discografica “Un sanremese a Londra”, uscita nel 2006. L’interpretazione dei brani – a cavallo tra swing, blues e ritmi latini – è affidata ad un quartetto composto da noti e apprezzati musicisti del comprensorio, quali Riccardo Anfosso alla chitarra, Freddy Colt al pianoforte, Giuliano Raimondo al contrabbasso e Marcello Repola alla batteria.

Il Cantico della Bellezza 2023 invita ancora una volta ad un viaggio tra cultura letteraria, spiritualità e musica, seguendo l’esempio di un intellettuale brillante, un giovane uomo virtuoso, dalla vita intensa seppur breve, che ha trovato successo in Lombardia ma non aveva dimenticato mai le sue radici ospedalettesi.